Власти Японии подтвердили визит в Россию для защиты активов своих компаний

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы направить правительственную делегацию в Россию в конце мая, однако опровергло слухи о расширении двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщают журналисты РИА Новости.

Японские чиновники пояснили, что государство не находится в ситуации, допускающей продвижение новых проектов, и намерено продолжить реализацию санкций в координации со странами G7.

По их словам, главной задачей предстоящей командировки станет исключительно защита активов тех организаций, которые всё ещё продолжают работу в стране.

«Японское правительство будет надёжно поддерживать японские компании, уже вышедшие на российский рынок», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительственная экономическая делегация Японии, в состав которой может войти корпорация Mitsubishi, планирует посетить Россию 26—27 мая впервые с 2022 года.

Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что введённые при правительстве японского экс-премьера Фумио Кисиды санкции против России стали «негативным наследием» и нанесли ущерб национальным интересам Токио.

Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
