Власти Японии подтвердили визит в Россию для защиты активов своих компаний

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии подтвердило планы направить правительственную делегацию в Россию в конце мая, однако опровергло слухи о расширении двустороннего сотрудничества.
Об этом сообщают журналисты РИА Новости.
Японские чиновники пояснили, что государство не находится в ситуации, допускающей продвижение новых проектов, и намерено продолжить реализацию санкций в координации со странами G7.
По их словам, главной задачей предстоящей командировки станет исключительно защита активов тех организаций, которые всё ещё продолжают работу в стране.
«Японское правительство будет надёжно поддерживать японские компании, уже вышедшие на российский рынок», — говорится в сообщении.
Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительственная экономическая делегация Японии, в состав которой может войти корпорация Mitsubishi, планирует посетить Россию 26—27 мая впервые с 2022 года.
Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что введённые при правительстве японского экс-премьера Фумио Кисиды санкции против России стали «негативным наследием» и нанесли ущерб национальным интересам Токио.