Умерла Бетти Бродерик, чью историю убийства бывшего мужа экранизировали

Бетти вышла замуж за Дэниела Бродерика в 1969 году. В 1985 году он подал на развод из-за романа с Линдой Колкеной, после чего началась четырехлетняя борьба за опеку над детьми. Дэниел выиграл опеку, а Бетти получила право на свидания. В 1989 году она пробралась в спальню бывшего мужа и застрелила пару из пятизарядного револьвера, когда они лежали в постели. В 1991 году Бетти признали виновной в убийстве второй степени и приговорили к двум последовательным срокам от 15 лет до пожизненного заключения, а также к двум годам за незаконное использование огнестрельного оружия.