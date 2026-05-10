В ВОЗ рассказали о вывозе пассажиров с лайнера с хантавирусом

Судно MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, как ожидается, прибудет к Канарским островам в это воскресенье, после чего власти Испании начнут международную операцию по высадке. По данным минздрава Испании, лайнер должен подойти к порту на юге острова Тенерифе в ночь на воскресенье, ориентировочно между 04.00 и 06.00 по канарскому времени (06.00 и 08.00 мск.).