Бойцы отряда из экс-солдат Украины объяснили, почему воюют против ВСУ

ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. Бойцы отряда, состоящего из бывших украинских военнослужащих, в разговоре с корреспондентом РИА Новости объяснили, почему они теперь воюют против ВСУ.
Данный отряд был сформирован из пленных военных ВСУ, которые добровольно решили противостоять киевской власти.
«Возвращаться обратно на Украину, какая она сейчас, и в ту Украину, которую они хотят построить, я не хочу. Я не воюю против украинцев, против людей. Меня не устраивает та власть, тот режим, который сейчас существует на Украине», — сказал боец отряда Александр Бабенко с позывным «Боб».
Он отметил, что украинцы слишком долго молча сидели и ждали, из-за этого активное меньшинство украинского общества навязало мнение пассивному большинству. «Пора уже, наверное, нам переходить в активную фазу, а не ждать чего-то», — добавил «Боб».
Солдат отряда позывным Павел Больбот «Щука» рассказал РИА Новости, что во время мобилизации сообщил сотрудникам украинского военкомата, что при первой возможности перейдет на сторону России, что он и сделал после сдачи в плен.
Данный добровольческий отряд воюет на запорожском направлении. Группа Бабенко и Больбота занимается подвозом боеприпасов, питания, запчастей и всего остального, что нужно для обеспечения работы расчетов БПЛА отряда. Доставка грузов осуществляется на вторую линию обороны минимум один раз в день.