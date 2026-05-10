FT: Иран использует «москитный флот» для контроля Ормузского пролива

Иран активно использует так называемый «москитный флот» для усиления контроля над Ормузским проливом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на экспертов.
Речь идет о большом количестве небольших катеров и мини-подлодок, которые, по оценкам экспертов, способны эффективно действовать против более крупных военно-морских сил в акватории Персидского залива.
Часть катеров оснащена легким вооружением, тогда как другие оборудованы ракетами малого радиуса действия. В сочетании с беспилотниками и ракетными системами Корпуса стражей исламской революции этот флот рассматривается как важный элемент сдерживания, влияющий на безопасность судоходства через Ормузский пролив.
Аналитики отмечают, что Иран делает ставку как на простые и дешевые суда собственного производства, так и на более современные модели. По их мнению, подобная стратегия позволяет Тегерану сохранять высокий уровень морской активности и после завершения возможных военных конфликтов в регионе.
Ранее представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что ВС США нарушили условия действующего перемирия.