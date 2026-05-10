FT: Иран использует «москитный флот» для контроля Ормузского пролива

Власти Ирана используют так называемый «москитный флот» из сотен катеров для контроля Ормузского пролива.

Источник: Аргументы и факты

Иран активно использует так называемый «москитный флот» для усиления контроля над Ормузским проливом. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на экспертов.

Речь идет о большом количестве небольших катеров и мини-подлодок, которые, по оценкам экспертов, способны эффективно действовать против более крупных военно-морских сил в акватории Персидского залива.

Часть катеров оснащена легким вооружением, тогда как другие оборудованы ракетами малого радиуса действия. В сочетании с беспилотниками и ракетными системами Корпуса стражей исламской революции этот флот рассматривается как важный элемент сдерживания, влияющий на безопасность судоходства через Ормузский пролив.

Аналитики отмечают, что Иран делает ставку как на простые и дешевые суда собственного производства, так и на более современные модели. По их мнению, подобная стратегия позволяет Тегерану сохранять высокий уровень морской активности и после завершения возможных военных конфликтов в регионе.

Ранее представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что ВС США нарушили условия действующего перемирия.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше