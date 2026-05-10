Глава ВОЗ: для эвакуации пассажиров лайнера Hondius организуют десять рейсов

Для эвакуации туристов с круизного судна MV Hondius, где зафиксирована вспышка опасного хантавируса, потребуется около десяти авиарейсов, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Его слова приводит РИА Новости.

Корабль должен прибыть к Канарским островам для проведения международной операции по высадке людей уже в это воскресенье, 10 мая.

Эксперт пояснил, что выявленное заболевание не имеет ничего общего с COVID-19, а риск его дальнейшего распространения сейчас оценивается как низкий.

По его словам, для благополучного возвращения граждан домой планируется подготовить шесть самолётов в страны Европейского союза и ещё четыре — в другие государства.

«Будет организовано множество вылетов. Мы предполагаем, что могут быть организованы примерно шесть для ЕС и также примерно четыре для стран за пределами ЕС», — подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее доктор биологических наук завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова рассказала RT об особенностях хантавируса.