Трамп похвастался реконструкцией пруда в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвастался, что его администрация реконструировала зеркальный пруд в Вашингтоне почти в 177 раз дешевле и в 178 раз быстрее, чем это сделал его предшественник Джо Байден.
Американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social два изображения одного из самых знаковых мест американской столицы — отражающего бассейна, который находится между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна.
На первом кадре зеркальный пруд выглядит серым, воды практически нет. Этот снимок он сопроводил фотографией Джо Байдена и подписью о расходах и времени, потраченных на реконструкцию: «355 миллионов долларов. Три с половиной года». Этому Трамп противопоставил новое фото пруда — в ярких цветах, вода почти кобальтовая. К кадру он добавил свое фото и подпись: «2 миллиона долларов. Одна неделя».
В апреле Трамп высмеял экс-президента Барака Обаму за этот же зеркальный пруд, указав, что при демократе достопримечательности Вашингтона были грязнее и походили на болото. Тогда он опубликовал снимок прямоугольного пруда с зеленой водой и тиной, подписав его: «Хуссейн Обама».
Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд, сменив покрытие на синее, чтобы и вода приобрела такой же цвет — в честь американского флага. Лидер США заявил, что к этому решению его подтолкнули жалобы на грязную воду и внешний вид достопримечательности.