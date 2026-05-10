Пушилин: пружине народного недовольства на Украине еще есть куда сжиматься

ДОНЕЦК, 10 мая. /ТАСС/. Украинцы еще не готовы к восстанию против киевского режима, несмотря на нарушения прав человека и сложности в экономике. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
«Я сейчас, к сожалению, вижу, что такие восстания пока что маловероятны. Исключать бы я их не исключал, но, к сожалению, пружине есть еще где сжиматься, даже при всей сложности, не только с нарушением прав человека на Украине, но и сложностью экономической ситуации, которая не настолько критична, допустим, которая могла бы вызвать определенного рода протесты. В ряде проявлений в 1990-е годы общество терпело еще и большее», — сказал Пушилин.
Он добавил, что массовые волнения на Украине вряд ли возможны «завтра-послезавтра».
Ранее Пушилин заявил ТАСС, что не верит в переворот на Украине из-за зачистки режимом политического поля.