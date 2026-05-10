«Отвергаю новый железный занавес»: Фицо передал сигнал ЕС после встречи с Путиным

В видеообращении премьер отметил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным у него появились «несколько серьёзных сигналов для партнёров в Европейском союзе».
«Было ещё раз подтверждено, что отсутствие равноправного политического диалога с российской стороной является огромной ошибкой», — добавил он.
Переговоры продлились два часа. Стороны детально рассмотрели вопросы взаимного интереса. Лидеры также обсудили международную ситуацию.
«Я отвергаю новый железный занавес между Европейским союзом и Россией. Мы заинтересованы в стандартных, дружественных и взаимовыгодных отношениях с этой мировой державой», — сказал словацкий лидер.
Фицо акцентировал внимание на сотрудничестве в энергетическом секторе. По его мнению, намерение ЕС полностью отказаться от российской энергетики наносит ущерб европейской конкурентоспособности.
Словацкий премьер добавил, что нельзя менять одну энергетическую зависимость на другую, американскую, только из-за неприязни к России. Он предупредил, что такой шаг обойдётся значительно дороже.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о предстоящей беседе с премьером Словакии Робертом Фицо за визит в Россию. Мерц добавил, что 9 мая в Стокгольме отмечают День Европы. Заявление канцлера прозвучало после прибытия Фицо в Москву. Словацкий премьер приехал на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
