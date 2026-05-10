«Отвергаю новый железный занавес»: Фицо передал сигнал ЕС после встречи с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подвёл итоги визита в Москву на День Победы. Словацкий политик заявил, что Братислава выступает за дружественные и взаимовыгодные отношения с Москвой. Фицо опубликовал 14-минутное видео в социальной сети.

В видеообращении премьер отметил, что после разговора с президентом России Владимиром Путиным у него появились «несколько серьёзных сигналов для партнёров в Европейском союзе».

«Было ещё раз подтверждено, что отсутствие равноправного политического диалога с российской стороной является огромной ошибкой», — добавил он.

Переговоры продлились два часа. Стороны детально рассмотрели вопросы взаимного интереса. Лидеры также обсудили международную ситуацию.

«Я отвергаю новый железный занавес между Европейским союзом и Россией. Мы заинтересованы в стандартных, дружественных и взаимовыгодных отношениях с этой мировой державой», — сказал словацкий лидер.

Фицо акцентировал внимание на сотрудничестве в энергетическом секторе. По его мнению, намерение ЕС полностью отказаться от российской энергетики наносит ущерб европейской конкурентоспособности.

Словацкий премьер добавил, что нельзя менять одну энергетическую зависимость на другую, американскую, только из-за неприязни к России. Он предупредил, что такой шаг обойдётся значительно дороже.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о предстоящей беседе с премьером Словакии Робертом Фицо за визит в Россию. Мерц добавил, что 9 мая в Стокгольме отмечают День Европы. Заявление канцлера прозвучало после прибытия Фицо в Москву. Словацкий премьер приехал на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

