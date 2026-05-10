«Отвергаю новый железный занавес»: Фицо передал сигнал ЕС после встречи с Путиным

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о предстоящей беседе с премьером Словакии Робертом Фицо за визит в Россию. Мерц добавил, что 9 мая в Стокгольме отмечают День Европы. Заявление канцлера прозвучало после прибытия Фицо в Москву. Словацкий премьер приехал на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.