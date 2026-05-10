Bloomberg сообщило о рекордном истощении мировых запасов нефти

По оценкам Morgan Stanley, мировые запасы нефти падали примерно на 4,8 млн баррелей в сутки в период с 1 марта по 25 апреля. На сырую нефть пришлось почти 60% этого снижения, остальное — на нефтепродукты. Это значительно превышает предыдущий пик квартального сокращения, зафиксированный Международным энергетическим агентством, передает Bloomberg. Сейчас мировые запасы нефти близки к самому низкому уровню с 2018 года, отметили в Goldman Sachs.