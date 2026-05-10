Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Иран использует «москитный флот» для контроля над Ормузским проливом

Тегеран задействует «москитный флот» из сотни небольших скоростных судов для эффективного контроля над Ормузским проливом.

Тегеран задействует «москитный флот» из сотни небольших скоростных судов для эффективного контроля над Ормузским проливом.

Об этом сообщают журналисты газеты Financial Times.

Как следует из публикации, небольшие катера военно-морского флота Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) спрятаны в бухтах, пещерах и туннелях вдоль всего южного побережья Ирана.

Обозреватели пояснили, что легковооружённые суда перемещаются специальными группами ради запугивания экипажей более медленных кораблей, а также для содействия их возможному захвату.

По их словам, несмотря на недостаток собственной огневой мощи, в сочетании с арсеналом ракет и беспилотников этот легкозаменяемый флот способен отпугивать современные танкеры и сохранит свою значимость даже после завершения текущих военных действий с Соединёнными Штатами Америки и Израилем.

«Они помогли Ирану поддерживать достаточно сильную угрозу», — отмечается в публикации.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США остановили операцию «Свобода» в Ормузском проливе из-за риска ударов по американским кораблям.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше