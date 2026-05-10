FT: Иран использует «москитный флот» для контроля над Ормузским проливом

Тегеран задействует «москитный флот» из сотни небольших скоростных судов для эффективного контроля над Ормузским проливом.
Об этом сообщают журналисты газеты Financial Times.
Обозреватели пояснили, что легковооружённые суда перемещаются специальными группами ради запугивания экипажей более медленных кораблей, а также для содействия их возможному захвату.
По их словам, несмотря на недостаток собственной огневой мощи, в сочетании с арсеналом ракет и беспилотников этот легкозаменяемый флот способен отпугивать современные танкеры и сохранит свою значимость даже после завершения текущих военных действий с Соединёнными Штатами Америки и Израилем.
«Они помогли Ирану поддерживать достаточно сильную угрозу», — отмечается в публикации.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США остановили операцию «Свобода» в Ормузском проливе из-за риска ударов по американским кораблям.