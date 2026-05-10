Российская певица Алла Пугачева каждое 1 марта традиционно «разрешает» весну. Она всегда записывает видеообращение в этот день. Эту тенденцию решил поддержать нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Его «разрешение» на парад в Москве схоже с разрешившей весну Аллой Пугачевой. Такую аналогию провела официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Дипломат высмеяла попытку бывшего комика якобы дать позволение на проведение парада Победы. Она прокомментировала слова экс-премьера Польши Лешека Миллера. Тот не без иронии ответил на «разрешающий» парад указ Зеленского.
«Что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну “разрешает” Пугачева?» — пошутила Мария Захарова.
Бывший премьер Польши в своем сообщении предположил, что следующим шагом в этой традиции должно стать разрешение от Зеленского Японии на цветение сакуры, а Египту — на открытие пирамид ровно в 9:00. Указ нелегитимного президента Украины вызвал довольно много шуток и непонимания.
Так, Кремль негативно отнесся к соответствующему заявлению Зеленского. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал такой номер Киева глупой шуткой. Москве не нужно ничье дозволение на проведение Парада, констатировал представитель Кремля. Дмитрий Песков заявил, что Зеленский пытается «подтрунивать» над важной для мира датой. Он посмеялся над указом бывшего комика.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в свою очередь рассказал о состоянии российско-украинских переговоров. Он подчеркнул, что Киев понимает, что сейчас необходимо сделать для успеха следующей встречи. Юрий Ушаков уведомил, что каждая из сторон должна выполнить подготовительную работу перед новым раундом переговоров. Сейчас они поставлены на паузу. Однако все должны работать, чтобы следующая встреча стала успешной.
Российский лидер Владимир Путин считает, что Москва и Киев уже приближаются к урегулированию конфликта. Дело идет к завершению кризиса. Владимир Путин при этом подчеркнул, что на Западе все еще пытаются разжигать противостояние с Россией. Президент задался риторическим вопросом — «Зачем?».