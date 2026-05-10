Зеленский продолжил "разрешительную" тенденцию Пугачевой: в МИД России высмеяли такой подход

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в свою очередь рассказал о состоянии российско-украинских переговоров. Он подчеркнул, что Киев понимает, что сейчас необходимо сделать для успеха следующей встречи. Юрий Ушаков уведомил, что каждая из сторон должна выполнить подготовительную работу перед новым раундом переговоров. Сейчас они поставлены на паузу. Однако все должны работать, чтобы следующая встреча стала успешной.