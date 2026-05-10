Мерц заявил о планах обсудить с премьером Словакии его визит к Путину

Канцлер Германии сообщил, что европейские лидеры намерены обсудить с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его визит в Москву. «Мы поговорим с ним об этом дне в Москве», — заявил Фридрих Мерц в ходе поездки в Стокгольм.
По словам канцлера, совместно с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном он отмечает 9 мая как День Европы. «Это нечто совершенно другое», — отметил глава немецкого правительства.
Фицо, в числе других зарубежных лидеров, прибыл 9 мая в Москву для участия в торжествах по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин провел с ним переговоры.