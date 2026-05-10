Мерц заявил о планах обсудить с премьером Словакии его визит к Путину

Канцлер Германии сообщил, что европейские лидеры планируют обсудить с премьер-министром Словакии Робертом Фицо его поездку в Москву. Визит состоялся 9 мая, когда Фицо принял участие в торжествах и провел переговоры с президентом России. Мерц отметил, что совместно с премьером Швеции он воспринимает эту дату иначе, называя ее Днем Европы.