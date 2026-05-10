Президент России оценил реакцию Киева на инициативу о перемирии

Владимир Путин заявил, что Москва не рассматривает вопрос прекращения огня в дни празднования 81-й годовщины Победы как предмет для политических «игр». Об этом глава государства сообщил журналистам, комментируя ситуацию вокруг предложенных Россией сроков перемирия.
По словам президента, российская сторона ранее выступила с инициативой о временном прекращении огня на два дня, однако, как отметил Путин, ответа со стороны Киева не последовало.
Глава государства подчеркнул, что после этого начали звучать альтернативные предложения по срокам возможного прекращения боевых действий. Путин заявил, что Россия не намерена участвовать в подобных, как он выразился, «играх». «Мы здесь ни в какие игрушки не играем. Мы предложили два дня, реакции не последовало, — напомнил Путин. — А потом вдруг начались какие-то игры по этому поводу, Мы в эти игры не играем», заявил президент.
Президент также дал понять, что Москва ожидает более конкретной реакции на ранее озвученные инициативы, связанные с временным прекращением огня в период памятных мероприятий.
Тема возможного перемирия неоднократно поднималась сторонами конфликта в привязке к крупным международным и памятным датам, однако многие инициативы сопровождались взаимными обвинениями и отсутствием согласованных решений по механизму их реализации.
