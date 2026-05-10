Президент России оценил реакцию Киева на инициативу о перемирии

Глава государства подчеркнул, что после этого начали звучать альтернативные предложения по срокам возможного прекращения боевых действий. Путин заявил, что Россия не намерена участвовать в подобных, как он выразился, «играх». «Мы здесь ни в какие игрушки не играем. Мы предложили два дня, реакции не последовало, — напомнил Путин. — А потом вдруг начались какие-то игры по этому поводу, Мы в эти игры не играем», заявил президент.