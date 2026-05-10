Врач Кашух назвала чай и негазированную воду оптимальными «спутниками» шашлыка

Шашлык традиционно считается главным блюдом на пикнике, однако именно правильно подобранные дополнения делают его вкус более насыщенным, а само блюдо — лёгким для пищеварения.
Как подчеркнула в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», огурцы, помидоры, болгарский перец, укроп, кинза, петрушка помогают сбалансировать жирность мяса.
«Они содержат клетчатку и органические кислоты, которые способствуют лучшему перевариванию белка и жиров. Хорошим дополнением также становятся запечённые овощи — баклажаны, кабачки, кукуруза. Термическая обработка делает их более мягкими, а вкус — ярким, при этом они не перегружают желудок. А классические соусы — ткемали, сацебели, аджика — не только усиливают вкус, но и стимулируют выработку пищеварительных соков», — рассказала врач.
Из более сытных гарниров стоит отдавать предпочтение лавашу, цельнозерновому хлебу и небольшому количеству риса, пояснила специалист.
«А вот “тяжёлые” гарниры вроде жареного картофеля или салатов с майонезом лучше ограничить — в сочетании с жирным мясом они создают избыточную нагрузку на пищеварительную систему», — предупредила собеседница RT.
Отмечается, что при выборе напитков важно избегать сочетаний, которые усиливают негативное воздействие на организм.
«В первую очередь это крепкие спиртные напитки. Они не только повышают нагрузку на печень, но и ухудшают переваривание пищи. Не лучшим выбором будут и сладкие газированные напитки», — объяснила Кашух.
Она добавила, что оптимальные спутники шашлыка — тёплая негазированная вода и чай.
«Они не раздражают слизистую оболочку кишечника, не усиливают газообразование и не мешают пищеварению», — резюмирует эксперт.
Ранее россиянам напомнили нормы, которые надо соблюдать при установке мангала.