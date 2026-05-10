В постсовете ОБСЕ воспринимают заявления России, заявил Полянский

ВЕНА, 10 мая — РИА Новости. В постоянном совете ОБСЕ внимательно воспринимают заявления российской стороны, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при этой Организации Дмитрий Полянский.
«Они могут делать вид, что не слышат, но все фиксируется и все доводится до столиц. Другой такой площадки у нас сейчас нет. Есть, конечно, ООН — гораздо более значимая структура, устав ООН является стержнем международного права. Но на площадке ООН украинский кризис обсуждается скорее медийно и довольно неконкретно. Это просто обмен позициями. При этом не стоит забывать, что ОБСЕ — одна из крупнейших региональных организаций в мире с охватом более 1 миллиарда человек», — сказал он.
По словам дипломата, на площадке ОБСЕ идет более профессиональный — и если не диалог — «то хотя бы обмен монологами», где российская сторона может донести свои оценки по различным сюжетам — по безопасности Европы, милитаризации Европы, ситуации на Украине, действиям Киева.
«И это, конечно, попадает в европейские столицы. Это может игнорироваться на уровне публичных ответов на наши выступления, но докладывается обязательно. Я в этом убедился, например, когда в одном из выступлений буквально по горячим следам затронул тему предоставления прибалтийскими государствами своего воздушного пространства для украинских дронов», — добавил постпред.
По его словам, реакция последовала сразу — в нескольких столицах российские послы получили соответствующие сигналы по поводу оценок, которые были озвучены Россией на площадке ОБСЕ.
«То есть воспринимают они все очень внимательно. То же самое было, когда мы впервые прямо обвинили их в подготовке к задействованию ядерного оружия. Очень нервная реакция последовала со стороны Англии и Франции на то, что мы говорили в Постсовете», — добавил Полянский.
Поэтому, по его словам, выступления на Постсовете — эффективный способ доведения позиции Москвы по конкретным вопросам. «Другого такого механизма у нас сейчас просто нет», — пояснил собеседник агентства.