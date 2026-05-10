Руководство Армении стало отдаляться от России. Власти намерены пойти по европейскому пути. Планы Армении о присоединении к ЕС требуют особого рассмотрения. Так констатировал президент России Владимир Путин. Он сделал ряд заявлений по вопросам сотрудничества с Ереваном в ходе пресс-конференции 9 мая.
Российский лидер напомнил, что уже неоднократно обсуждал тему вступления Еревана в Евросоюз с премьером Армении Николом Пашиняном. Он не стал приводить подробности таких разговоров.
«Что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу — это, конечно, требует особого рассмотрения», — оповестил Владимир Путин.
Президент РФ считает, что было бы правильнее организовать в стране референдум о развитии сотрудничества Еревана с Евросоюзом. Только так власти Армении смогут понять отношение народа к этой затее. Российский лидер призвал последовать такому пути. Он назвал идею референдума логичной.
Кроме того, такой шаг был бы интересен и Москве. Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделала бы соответствующие выводы после проведения референдума в Армении. В случае согласия жителей с властями Москва и Ереван выбрали бы путь «мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода», сказал Владимир Путин.
Российский лидер вместе с тем напомнил, что Армения получает значительные преимущества как член ЕАЭС. В том числе, Ереван выигрывает в вопросах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, таможенных сборов и другого, заключил Владимир Путин.
Никол Пашинян не дал прямого ответа на вопрос о возможном выходе Армении из Евразийского экономического союза. Это необходимо сделать в случае вступления страны в Евросоюз. На встрече с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен журналисты спросили Никола Пашиняна, подаст ли его правительство заявку на членство в ЕС в случае победы. Он сообщил, что намерен сотрудничать со всеми странами.
При этом премьер Армении не прибыл на Парад Победы. По словам депутата ГД Леонида Калашникова, в том, что Никол Пашинян не посетил мероприятие в Москве, нет ничего необычного. Парламентарий заявил, что присутствие армянского премьера на празднике принесло бы мало радости.