Россия и Армения могут пойти по пути "интеллигентного развода": Путин прокомментировал планы Еревана на ЕС

Никол Пашинян не дал прямого ответа на вопрос о возможном выходе Армении из Евразийского экономического союза. Это необходимо сделать в случае вступления страны в Евросоюз. На встрече с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен журналисты спросили Никола Пашиняна, подаст ли его правительство заявку на членство в ЕС в случае победы. Он сообщил, что намерен сотрудничать со всеми странами.