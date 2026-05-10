МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Киев считает себя обманутым Брюсселем после слов главы Евросовета Антониу Кошта о подготовке к переговорам с Россией, такое мнение такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Киеву будет только хуже. Ведь сперва Кошта и другие евробюрократы советовали Киеву отправлять своих молодых мужчин умирать на войне, а теперь шепчутся о мире с Россией», — сказал он.
По его словам, многие в Брюсселе выступали за продолжение войны, подначивая Киев саботировать мирные соглашения, а сейчас якобы одумались и решили договориться.
«Это цинично. Поэтому они в Брюсселе каждый день готовы отправлять молодых украинских и русских мужчин умирать на войне. Такой мир им не нужен», — подытожил политик.
Вчера президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России. Кроме того, глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда «для этого настанет правильный момент». Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей необходимо «открыть каналы политического диалога с Россией».