Названы регионы России со средней ставкой по ипотеке ниже 6%

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Средняя ставка по ипотеке ниже 6% в марте была в Приморском крае, Бурятии, Якутии, Тыве, Сахалинской области, Забайкальском крае и Амурской области, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Ниже всего показатель был в Приморском крае — 5,12%. Показатель в Бурятии составил 5,14%, а в Якутии — 5,17%. Несколько выше средняя ставка в Тыве — 5,29%, Сахалинской области — 5,43%, Забайкальском крае — 5,56%, Амурской области — 5,89%.
Ниже 7% показатель оказался в Архангельской области (6,19%) и Хабаровском крае (6,9%).
Средняя ставка по стране в марте достигла 10%.