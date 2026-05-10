Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы регионы России со средней ставкой по ипотеке ниже 6%

РИА Новости: средняя ставка по ипотеке ниже 6% была в семи регионах РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Средняя ставка по ипотеке ниже 6% в марте была в Приморском крае, Бурятии, Якутии, Тыве, Сахалинской области, Забайкальском крае и Амурской области, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости.

Ниже всего показатель был в Приморском крае — 5,12%. Показатель в Бурятии составил 5,14%, а в Якутии — 5,17%. Несколько выше средняя ставка в Тыве — 5,29%, Сахалинской области — 5,43%, Забайкальском крае — 5,56%, Амурской области — 5,89%.

Ниже 7% показатель оказался в Архангельской области (6,19%) и Хабаровском крае (6,9%).

Средняя ставка по стране в марте достигла 10%.