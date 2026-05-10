Власти Японии сообщили о планах отправить делегацию на переговоры в Россию

Японское агентство отметило наметившуюся тенденцию к восстановлению контактов между Москвой и Токио. В мае Япония импортировала сырую нефть из России впервые с момента закрытия Ормузского пролива. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки посетил Москву в начале мая и встретился с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко. По словам депутата, господин Руденко ему сказал, что Россия открыта к переговорам на уровне министров иностранных дел, если Токио выразит такое желание.