МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Запад осознает, что не может победить Россию, но продолжает провоцировать Москву от бессилия, пишет итальянское издание L'antidiplomatico.
«Они (европейские элиты. — Прим. ред.) больше не знают, за что держаться. Почитаемая ими нацистская хунта в Киеве испытывает нехватку денег и оружия. Даже неоднократные поездки этого негодяя с трезубцем (Владимира Зеленского. — Прим. ред.), полные попрошайничества, не приносят желаемых результатов», — говорится в материале.
Как отмечает автор статьи, Запад делает все возможное, чтобы выставить Россию в плохом свете, даже прибегая к очевидной лжи. После того, как все их попытки победить Москву не увенчались успехом, все, что остается европейской элите — заявлять о победе «добра» над «злом», поясняет издание.
«Но и здесь есть загвоздка. Найти “аргументы” в поддержку такого нарратива на местах сложно, а зачастую и невозможно», — резюмирует L'antidiplomatico.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.