Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали о сроках перерасчёта и индексации пенсий

Ежегодный перерасчёт выплат для работающих пенсионеров пройдёт 1 августа, а первая октябрьская индексация затронет бывших военнослужащих, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с ТАСС.

Ежегодный перерасчёт выплат для работающих пенсионеров пройдёт 1 августа, а первая октябрьская индексация затронет бывших военнослужащих, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с ТАСС.

Плановое повышение пенсий на 7,6% в стране уже состоялось 1 января текущего года.

Эксперт пояснила, что осенние изменения коснутся граждан, получающих средства в рамках государственного пенсионного обеспечения.

По её словам, размер таких выплат сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учётом надбавок, однако сам итоговый коэффициент будет дополнительно скорректирован по уровню фактической инфляции.

«С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий», — напомнила Финогенова.

Ранее сообщалось, что средняя ежемесячная пенсия федеральных государственных гражданских служащих в России по состоянию на начало апреля текущего года превысила 39,3 тыс. рублей.