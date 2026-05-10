Россиянам рассказали о сроках перерасчёта и индексации пенсий

Ежегодный перерасчёт выплат для работающих пенсионеров пройдёт 1 августа, а первая октябрьская индексация затронет бывших военнослужащих, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с ТАСС.
Плановое повышение пенсий на 7,6% в стране уже состоялось 1 января текущего года.
Эксперт пояснила, что осенние изменения коснутся граждан, получающих средства в рамках государственного пенсионного обеспечения.
По её словам, размер таких выплат сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учётом надбавок, однако сам итоговый коэффициент будет дополнительно скорректирован по уровню фактической инфляции.
«С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий», — напомнила Финогенова.
Ранее сообщалось, что средняя ежемесячная пенсия федеральных государственных гражданских служащих в России по состоянию на начало апреля текущего года превысила 39,3 тыс. рублей.