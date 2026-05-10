Япония подтвердила отправку делегации в Россию

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в воскресенье, 10 мая, подтвердило планы командировки правительственной делегации в Россию в конце мая, однако опровергло информацию СМИ о целях поездки. Японские власти заявили, что речь идет не о сотрудничестве, а о защите активов компаний, все еще работающих в стране.

— Поступают сообщения о том, что правительство направляет в Россию экономическую делегацию в расчете на сотрудничество (После окончания конфликта на Украине — прим. «ВМ»). Подобных планов не существует, — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

В министерстве заявили, что Япония намерена и впредь соблюдать антироссийские санкции в координации со странами G7. При этом участие в переговорах с российской стороной могут принять представители самих компаний. Ожидается, что в состав делегации войдут представители Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines. Предварительные даты визита — 26−27 мая.

Ранее сообщалось, что впервые с 2022 года представители крупнейших компаний Японии приедут в Россию 26−27 мая в составе бизнес-делегации.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
