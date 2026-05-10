Япония подтвердила отправку делегации в Россию

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в воскресенье, 10 мая, подтвердило планы командировки правительственной делегации в Россию в конце мая, однако опровергло информацию СМИ о целях поездки. Японские власти заявили, что речь идет не о сотрудничестве, а о защите активов компаний, все еще работающих в стране.