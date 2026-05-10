Россиян предупредили о риске возникновения панкреатита в майские праздники

Майские застолья нередко приводят к нагрузкам на организм, особенно на органы пищеварения. Одним из последствий для здоровья является острый панкреатит — внезапное воспаление поджелудочной железы.
Как объяснила в беседе с RT врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева, 25—35% случаев острого панкреатита связаны с чрезмерным употреблением алкоголя.
«Также среди причин возникновения этой патологии — наличие в рационе жирной пищи, а среди факторов риска — курение, избыточный вес, сахарный диабет», — добавила она.
Как предупредила врач, у человека может возникнуть умеренная либо сильная боль в верхней части живота, отдающая в спину, повышение температуры, тошнота и рвота.
«При возникновении подобных симптомов следует как можно скорее вызвать скорую медицинскую помощь. Большинство людей полностью выздоравливают после получения своевременной терапии», — отметила специалист.
Чтобы снизить риск развития острого панкреатита, рекомендуется отказаться от курения и употребления алкоголя, подчеркнула она.
«Также необходимо придерживаться принципов правильного питания. При выборе мяса, например, вместо свинины или баранины стоит предпочесть менее жирные сорта, такие как курица или телятина. Для заправки салатов рекомендуется использовать сметану с низким содержанием жира (10—15%) или греческий йогурт. Жарить продукты предпочтительнее на гриле или запекать их в духовке», — заключила врач.
