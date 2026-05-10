Вышел из тени: как выздоровление Хаменеи изменит ход войны с США

Моджтаба Хаменеи выздоровел после ранений. Его состояние оценивается как стабильное. Политолог Кирилл Семенов сказал, как это повлияет на ход конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи — полностью восстановился после полученных ранее травм. Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru сказал, как это повлияет на ход войны США и Ирана.

Напомним, по информации агентства Tasnim, Моджтаба Хаменеи полностью выздоровел и находится в «хорошем состоянии здоровья».

До этого ряд западных СМИ сообщил, что сын аятоллы Али Хаменеи получил тяжелые травмы. По данным Reuters, он получил серьезные ранения после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Более того, Моджтаба Хаменеи практически не появлялся на публике в течение последних нескольких недель. Это, в свою очередь, породило еще больше домыслов о его состоянии.

Семенов, комментируя выздоровление Хаменеи, подчеркнул, что последний участвовал в переговорном процессе с Соединенными Штатами несмотря на некие проблемы со здоровьем.

«Он и так контролирует переговорный процесс, но просто не появляется на публике. Хаменеи находится в том состоянии, в котором он в общем-то и так руководил страной, поэтому в данном случае ничего не изменится», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Иран ударил в самое сердце Моссада и Израиля.

