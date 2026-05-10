Иран сделал заявление после рождения дочери у пресс-секретаря Белого дома

Посольство Посольство Ирана в Армении опубликовало в соцсети X (бывший Twitter) сообщение, в котором поздравило пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт с рождением ребенка, одновременно упомянув жертв, по утверждению иранской стороны, в одном из инцидентов.

В публикации дипломаты подчеркнули, что дети «невинны и достойны любви», после чего перешли к резкой критике в адрес США, связав поздравление с политическими обвинениями.

В сообщении также упоминались события в Минабе и утверждения о гибели детей, которые посольство использовало как аргумент в своей позиции. Официальные американские комментарии по этим заявлениям в публикации не приводятся.

Кэролайн Левитт с января 2025 года занимает должность пресс-секретаря Белого дома и регулярно выступает с заявлениями по вопросам внутренней и внешней политики США.

Ее супруг — предприниматель Николас Риччио, пара поженилась в 2024 году, а рождение дочери стало личным событием семьи на фоне продолжающейся публичной политической деятельности Левитт.

Подобные дипломатические заявления в социальных сетях в последние годы стали одним из инструментов публичной дипломатии, позволяя государствам оперативно реагировать на международные события и формировать информационную повестку вне официальных каналов переговоров.

