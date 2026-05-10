Трамп подколол Байдена и Обаму, опубликовав коллаж с потопленными кораблями Ирана

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пригрозил Ирану новой военно-морской операцией в Ормузском проливе. США начали операцию по сопровождению коммерческих судов через Ормуз 4 мая, но Трамп поставил её на паузу уже на следующий день по просьбе Пакистана и ряда других стран.