Трамп подколол Байдена и Обаму, опубликовав коллаж с потопленными кораблями Ирана

На левой части картинки, символизирующей эпоху Обамы и Байдена, изображён плывущий иранский флот. На правой, связанной с самим Трампом, все 159 кораблей Исламской Республики оказались потоплены.
В следующем посте американский лидер опубликовал фотографию, на которой он сам находится на борту корабля и наблюдает за ударами по движущимся навстречу судам. Позднее Трамп выложил завершающий снимок затонувшей флотилии с подписью «Военно-морские силы Ирана».
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пригрозил Ирану новой военно-морской операцией в Ормузском проливе. США начали операцию по сопровождению коммерческих судов через Ормуз 4 мая, но Трамп поставил её на паузу уже на следующий день по просьбе Пакистана и ряда других стран.
