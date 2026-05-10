На Сахалине в автомобиле обнаружили тела троих мужчин

Сотрудники правоохранительных органов инициировали проведение доследственной проверки после обнаружения трёх мёртвых граждан в салоне автомобиля в Невельском районе.
Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Сахалинской области.
Транспортное средство с погибшими находилось в районе мыса Крильон.
Следователи пояснили, что при первичном осмотре места происшествия на телах не было зафиксировано никаких видимых признаков насильственной смерти.
По их словам, для установления точных причин гибели людей назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
«Организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.
