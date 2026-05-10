Путин выразил надежду на возобновление отношений с рядом стран: он назвал кандидата из ЕС для ведения переговоров

В субботу, 9 мая, президент России также провел встречу с премьером Словакии Робертом Фицо. Они обсудили вопросы взаимодействия государств. Владимир Путин признал, что Евросоюз и НАТО навязывают конфронтационную линию. При этом контакты России и Словакии на протяжении многих лет остаются образцовыми. Как заявил Владимир Путин, между странами сохранялся высокий уровень диалога. Сейчас эти отношения осложнены событиями вокруг Украины и внешнеполитической обстановкой. Российский лидер отметил, что правительство Роберта Фицо стремится выстраивать прагматичный курс в отношении Москвы.