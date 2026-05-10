Президент России Владимир Путин порассуждал о текущих контактах между РФ и Европой. Он выразил надежду на возобновление отношений с некоторыми странами в будущем. Российский лидер назвал оптимальным переговорщиком между Москвой и Европой экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Он считает, что диалог между РФ и ЕС возможен. С такими комментариями Владимир Путин обратился 9 мая во время вечернего пресс-подхода.
Глава государства отметил, что Москва всегда выстраивала уважительные отношения с Европой. Однако в последние годы многое изменилось. Президент России заверил, что Москва учитывала интересы европейцев. Теперь, ввиду серьезного ухудшения контактов между сторонами, важно грамотным образом восстановить диалог.
«Для меня лично предпочтительнее [как переговорщик] бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер», — поделился Владимир Путин.
Президент РФ уведомил, что западные политики продолжают гнуть антироссийскую линию. При этом остается неясным, зачем они действуют таким образом на фоне явно провалившегося плана по ослаблению Москвы.
«Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилась и будет набирать обороты и силы, и в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами», — резюмировал Владимир Путин.
В субботу, 9 мая, президент России также провел встречу с премьером Словакии Робертом Фицо. Они обсудили вопросы взаимодействия государств. Владимир Путин признал, что Евросоюз и НАТО навязывают конфронтационную линию. При этом контакты России и Словакии на протяжении многих лет остаются образцовыми. Как заявил Владимир Путин, между странами сохранялся высокий уровень диалога. Сейчас эти отношения осложнены событиями вокруг Украины и внешнеполитической обстановкой. Российский лидер отметил, что правительство Роберта Фицо стремится выстраивать прагматичный курс в отношении Москвы.
Однако большая часть Европы все же активно поддерживает Киев. ЕС помогает украинцам с технологиями, частично собирает у себя технику для ВСУ, уточнил президент России. Владимир Путин подчеркнул, что в Москве об этом осведомлены.