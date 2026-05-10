МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Места памятников советским солдатам в странах Балтии превратили в газоны и пустые площади, заявил РИА Новости активист Максим Рева.
По его словам, могилы и памятники переносились на братские захоронения без каких-либо почестей. Нового на их месте ничего не возвели, на территориях стел и мемориалов остались пустые площади или безымянные плиты.
«В Риге осталась площадь с плитами, скорее всего, люди будут класть (цветы — ред.) на плиты. Могут быть густые газоны, может просто остаться асфальтированная и выложенная плитами площадка», — сказал Рева.
При этом, отметил собеседник, каждый год 9 мая граждане стран Балтии продолжают нести цветы на места советских мемориалов. Они вставляют цветы в газон или кладут на место, где когда-то был установлен памятник павшим воинам-освободителям.
Как говорили РИА Новости активисты, служба государственной безопасности в странах Прибалтики, запрещает людям поздравлять друг друга с Днем Победы публично и в частных переписках, снимают на видео тех, кто возлагает цветы на братских захоронениях, за использование Георгиевской ленточки штрафуют. Правозащитников, которые планируют посещение советских памятников 9 мая, власти предупреждают о «последствиях».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.