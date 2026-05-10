Названы самые популярные дни для импульсивных покупок россиян

Пятница и суббота являются главными днями для совершения незапланированных приобретений более чем у четверти граждан страны.
Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Выберу.ру», в котором приняли участие три тыс. человек.
Чаще всего в пятницу и субботу финансовые средства уходят на посещение ресторанов, отдых и заказы товаров через Интернет.
Аналитики пояснили, что в воскресенье и будни общий уровень расходов заметно снижается, а люди отдают приоритет бытовым нуждам, продуктам и обязательным платежам.
По их словам, почти треть респондентов воспринимают свои спонтанные траты как финансовые срывы, которые также регулярно происходят в первые дни после получения заработной платы.
«В пятницу совершают самые крупные или незапланированные покупки 28% опрошенных, в субботу — 26%», — выяснили авторы исследования.
