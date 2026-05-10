Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьера Словакии ждёт разговор о его визите в Москву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ напомнила Мерцу о роли СССР в победе над нацизмом. Никакого Дня Европы — 9 мая — без Советского Союза бы просто не существовало, подчеркнула спикер МИД.