Киев привлекает боевиков ВСУ для вербовки несовершеннолетних

ЛУГАНСК, 10 мая — РИА Новости. Украинские спецслужбы привлекают боевиков ВСУ для вербовки несовершеннолетних, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
«На Украине, особенно в прифронтовых районах, активную деятельность осуществляют пункты обследования социально-психологической обстановки. Эти пункты работают совместно с военнослужащими и с местным населением. Когда на территорию массово заходят подразделения украинских военных, они выявляют лидеров общественного мнения, вступают в контакт с ними», — сообщила собеседник агентства.
По ее словам, одна из задач боевиков, помимо прочего, — выявление лояльных и не лояльных к ВСУ граждан, в том числе среди школьников и студентов. Кроме того, они активно участвуют в школьных лекциях и мероприятиях с молодежью.
Собеседник добавила, что, помимо пропагандистской работы и настройки молодежи на националистические идеи, школьников и студентов активно привлекают к участию в информационных войнах и сбору информации.
«Все это сделано для того, чтобы дети и подростки подключались к ведению этой информационной войны. Они призывают вести молодежь Telegram-каналы, вступать в диалоги с людьми, которые находятся на освобожденных территориях, выманивать информацию о передвижениях российских военнослужащих», — пояснила собеседник агентства.
Она уточнила, что в подконтрольных Киеву прифронтовых территориях много русскоязычной молодежи, поэтому агитация идет на русском языке.
«Молодежь сейчас — это самая уязвимая часть украинского общества», — заключила представитель силовых структур.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Также в стране с 18 мая 2024 года действует закон об усилении мобилизации.