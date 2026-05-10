Адвокат Борзенко предупредила о штрафе за брошенный в лесу мусор

Лесным законодательством России запрещены загрязнение лесов отходами и нарушение правил пожарной безопасности. Ответственность за эти правонарушения закреплена в статьях Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Как предупредила в беседе с RT адвокат, руководитель дома права «Аванти» Надежда Борзенко, гражданин, бросивший на лесной поляне пластиковую бутылку или упаковку, может быть привлечён к ответственности по ч. 1 ст. 8.31 КоАП России, которая предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. рублей.
«Если нарушение квалифицировано как загрязнение отходами, штраф составит от 2 тыс. до 3,5 тыс. рублей. За те же действия, совершённые в защитных лесах, на особо защитных участках лесов или в лесопарковом зелёном поясе, штраф достигает 5 тыс. рублей», — рассказала она.
Отмечается, что, помимо административного штрафа, уполномоченный орган лесного хозяйства вправе предъявить к нарушителю гражданско-правовое требование о возмещении вреда.
«Оставленный мангал с непотушенными углями или непотушенный костер является нарушением правил пожарной безопасности, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.32 КоАП России. В период действия особого противопожарного режима использование открытого огня в лесах запрещено полностью, поэтому за сам факт разведения огня в этот период гражданин должен будет заплатить от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Если нарушение повлекло возникновение лесного пожара (но без тяжкого вреда здоровью), штраф составит от 50 тыс. до 60 тыс. рублей», — заявила юрист.
Если в результате неосторожного обращения с огнём — например, оставленного без присмотра костра или мангала с непотушенными углями — возник лесной пожар, причинивший значительный ущерб (свыше 10 тыс. рублей), наступает уголовная ответственность по ч.1 ст. 261 Уголовного кодекса России, добавила адвокат.
«В таком случае предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо иных мер, таких как обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или принудительные работы до четырёх лет», — заключила собеседница RT.
Ранее россиян предупредили, что борщевик на участке является основанием для штрафа.