Полянский: ЕС больше не говорит о своем участии в переговорах по Украине

По словам дипломата, в высказываниях стран ЕС в Вене сейчас просматривается иллюзия, что они еще могут нанести России «стратегическое поражение». Европейцы воспряли духом после последних переговорных маневров американцев на фоне того, что решительных действий с российской стороны на поле боя не предпринималось.
— Когда я только приехал, многие европейцы в своих выступлениях говорили о том, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом, что Россия должна «остановить войну». Сейчас из последних выступлений это уже не следует, — сказал Полянский.
Дипломат также отметил, что Зеленский на этом фоне пытается мобилизовать как можно больше ресурсов, представляя ситуацию так, будто Украина побеждает и переламывает ситуацию на фронте, передает РИА Новости.
Ранее издание Politico написало, что отношения Украины с ЕС находятся на самом низком уровне с начала спецоперации. Отмечается, что проблемы в двустороннем диалоге создает и украинский президент Владимир Зеленский.
7 мая председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз готовится к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросам конфликта на Украине.