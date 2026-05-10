Суд в Москве оставил экс-замминистра обороны Булгакова в СИЗО до августа

Суд в Москве принял решение о продлении срока содержания под стражей до конца лета для бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве.
Об этом сообщают журналисты РИА Новости.
Вместе с Булгаковым под арестом остаются генеральный директор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнёв.
Источник пояснил, что дело связано с незаконным обогащением почти на 50 млн рублей при заключении контрактов для петербургской Военно-медицинской академии.
По его словам, сам обвиняемый вину не признаёт, а материалы ранее были возвращены прокуратурой на дополнительное расследование из-за несостыковок в проведённой экспертизе и оценке ущерба.
«Срок ареста Булгакову и другим фигурантам продлили до 9 августа», — рассказал участник процесса.
Ранее заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов был отправлен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела.