Генконсульство в Техасе отметило День Победы с кинопоказом и концертом

В субботу корреспондент РИА Новости сообщал, что День Победы также отметили в Нью-Йорке. Соотечественники почтили память героев минутой молчания, затем под песни военных лет возложили цветы к памятнику, посвященному Второй мировой войне («Мемориал Восточного побережья» — в честь павших американских моряков).