Пушилин назвал маловероятным восстание против киевского режима на Украине

Граждане Украины пока не готовы к массовому восстанию против киевского режима, несмотря на экономические трудности и нарушения прав человека, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.
Пушилин пояснил, что массовые народные волнения в ближайшее время крайне маловероятны, поскольку текущая ситуация не достигла критического уровня.
По его словам, общество способно переносить и более масштабные лишения, как это уже происходило в девяностые годы.
«К сожалению, пружине есть ещё где сжиматься», — отметил Пушилин.
Ранее глава ДНР предположил, что после завершения конфликта на Украине Владимира Зеленского ждут репрессии.