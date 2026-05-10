Президент России Владимир Путин считает, что в настоящий момент дело идет к завершению украинского конфликта. Об этом он сказал в субботу, 9 мая, отвечая на вопросы журналистов.
Глава государства отметил, что западные политики «начали раскручивать противостояние с Россией», ожидая ее сокрушительного поражения и «крушения государственности» в течение нескольких месяцев. Однако, по его словам, они залезли в эту колею и не могут из нее выбраться.
— Я думаю, что дело идет к завершению, — заявил Путин.
Он также выразил надежду, что политические силы в Европе, понимающие суть происходящих событий, постепенно будут возвращаться к власти либо брать ее в свои руки при поддержке большинства европейских стран, передает ТАСС.
В феврале издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что американский лидер Дональд Трамп намерен положить конец конфликту на Украине до 4 июля — дня празднования 250-летия независимости США. Несмотря на это, некоторые европейские чиновники утверждают, что признаков готовности президента России Владимира Путина завершить конфликт и достичь соглашения якобы все еще нет.