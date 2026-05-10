В Хорватии почтили память советских воинов-освободителей

БЕЛГРАД, 10 мая — РИА Новости. Посол России в Хорватии Александр Нуризаде и сотрудники диппредставительства в День Победы почтили память советских воинов-освободителей и югославских партизан, сообщила пресс-служба посольства РФ.
«Девятого мая 2026 года посол Александр Нуризаде, военный атташе генерал-майор Геннадий Можаев и сотрудники дипмиссии возложили цветы и венки к памятникам павшим солдатам и офицерам Красной армии, освобождавшим территорию современной Хорватии, бойцам Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) и югославским партизанам в городах Бели-Манастир и Илок, поселках Даль и Батина», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Отмечается, что вместе с российскими представителями почтили память советских воинов президент Хорватии в 2000—2010 годах Стипо Месич, послы Азербайджана, Казахстана, КНР, делегация посольства и генконсульства Сербии, представители хорватского Сабора (парламента), органов местного и регионального самоуправления, Союза антифашистов Хорватии, организаций российских соотечественников и сербского нацменьшинства, общества дружбы Хорватии и России.
«В своих выступлениях посол … акцентировал исключительную важность сохранения памяти о подвиге советских солдат, остановивших марш военной машины вермахта, их решающей роли в освобождении Европы от нацистских оккупантов и ужасов Холокоста, необходимость совместной работы с молодежью в целях обеспечения преемственности поколений в вопросе бережного отношения к страницам истории Великой Отечественной войны», — указала дипмиссия РФ.
Экс-президент Хорватии Стипо Месич призвал противодействовать попыткам исторического ревизионизма, поскольку, по его словам, «без колоссальной жертвы советского народа победа была бы просто невозможна».
Уточняется, что перед собравшимися на митинге у памятника «Благодарность Красной армии» в поселке Батина выступили ансамбли и детский хор российских соотечественников. Самые молодые соотечественники в память о героизме и мужестве защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны выступали с табличками городов-героев.