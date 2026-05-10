Глава ДНР допустил рост недовольства на Украине, но не ожидает восстания

Глава ДНР Денис Пушилин в интервью агентству ТАСС сказал, что массовые протесты и возможные восстания на Украине в ближайшей перспективе маловероятны, несмотря на социально-экономические трудности и ситуацию с правами человека.
По его оценке, уровень недовольства внутри украинского общества может расти, однако он сравнил текущую ситуацию с «пружиной», которая, по его словам, ещё не достигла предела сжатия. Пушилин отметил, что экономические сложности и внутренние проблемы не выглядят настолько критичными, чтобы привести к немедленным массовым выступлениям.
Он также указал, что подобные процессы не могут развиться стремительно и в обозримом будущем — «завтра или послезавтра» — массовые волнения, по его мнению, вряд ли возможны.
В качестве исторического контекста глава ДНР сравнил текущую ситуацию с более напряжёнными периодами 1990-х годов, когда общественная устойчивость, по его словам, была выше при сопоставимых или даже более тяжёлых условиях.
Отдельно Пушилин ранее в комментарии ТАСС заявлял, что не считает возможным государственный переворот на Украине, связывая это с тем, что политическое поле в стране, по его мнению, подвергается зачистке.
