Сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам на западе Украины

Работники территориального центра комплектования (ТЦК) в Закарпатской области открыли стрельбу по представителям местной цыганской общины во время попытки штурма здания.
Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.
Инцидент произошёл в посёлке Межгорье после принудительной мобилизации одного из членов общины.
В ответ на действия военкомов у военкомата собралась толпа примерно из 30 человек, попытавшаяся силой проникнуть в помещение.
По его словам, именно в ходе возникшего конфликта военные применили оружие.
«Толпа начала выламывать дверь и попыталась прорваться внутрь ТЦК», — говорится в сообщении журналиста.
