Сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам на западе Украины

Работники территориального центра комплектования (ТЦК) в Закарпатской области открыли стрельбу по представителям местной цыганской общины во время попытки штурма здания.

Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

Инцидент произошёл в посёлке Межгорье после принудительной мобилизации одного из членов общины.

В ответ на действия военкомов у военкомата собралась толпа примерно из 30 человек, попытавшаяся силой проникнуть в помещение.

По его словам, именно в ходе возникшего конфликта военные применили оружие.

«Толпа начала выламывать дверь и попыталась прорваться внутрь ТЦК», — говорится в сообщении журналиста.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина залез на козырёк магазина, пытаясь скрыться от ТЦК.

Также поступала информация, что сотрудники ТЦК в Кривом Роге Днепропетровской области не отпустили мобилизованного на похороны матери.