Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономисты назвали россиянам способы максимального заработка на вкладах

Для получения максимальной выгоды от банковских депозитов гражданам не стоит хранить все сбережения на одном сроке и в одной кредитной организации.

Для получения максимальной выгоды от банковских депозитов гражданам не стоит хранить все сбережения на одном сроке и в одной кредитной организации.

Об этом рассказали финансовые аналитики в беседе с РИА Новости.

Экономисты рекомендуют тщательно изучать условия договоров и избегать маркетинговых предложений со сверхдлинными периодами размещения средств.

Специалисты пояснили, что для финансовой гибкости и защиты от падения доходности общую сумму лучше разделить на три части: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную.

По их словам, клиентам следует фиксировать ставку прямо сейчас, поскольку задержка может стоить потери выгоды на фоне возможного снижения ключевого показателя Центрального банка.

«Ждать ещё более высокого процента сейчас бессмысленно — потолок уже близко», — считает директор по сберегательным продуктам финансового маркетплейса «Финуслуги» Денис Донских.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что гражданам предстоит до первого декабря уплатить сбор с доходов по банковским депозитам за прошлый год с учётом обновлённого порядка расчёта.