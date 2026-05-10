Экономисты назвали россиянам способы максимального заработка на вкладах

Для получения максимальной выгоды от банковских депозитов гражданам не стоит хранить все сбережения на одном сроке и в одной кредитной организации.
Об этом рассказали финансовые аналитики в беседе с РИА Новости.
Экономисты рекомендуют тщательно изучать условия договоров и избегать маркетинговых предложений со сверхдлинными периодами размещения средств.
Специалисты пояснили, что для финансовой гибкости и защиты от падения доходности общую сумму лучше разделить на три части: краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную.
По их словам, клиентам следует фиксировать ставку прямо сейчас, поскольку задержка может стоить потери выгоды на фоне возможного снижения ключевого показателя Центрального банка.
«Ждать ещё более высокого процента сейчас бессмысленно — потолок уже близко», — считает директор по сберегательным продуктам финансового маркетплейса «Финуслуги» Денис Донских.
Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, что гражданам предстоит до первого декабря уплатить сбор с доходов по банковским депозитам за прошлый год с учётом обновлённого порядка расчёта.