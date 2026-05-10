Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что французская прокуратура предъявляет социальной сети X и её владельцу Илону Маску обвинения в тех же преступлениях, которые совершает правительство.
По словам Дурова, французские власти осуществляют незаконный сбор персональных данных, нарушают тайну электронных коммуникаций и обрабатывают личную информацию без надлежащей защиты.
«Французское правительство в панике. Они знают, что серьезные политические изменения в 2027 году раскроют их преступления. Поэтому они пытаются заставить замолчать платформы под любым предлогом, который, по их мнению, сойдет им с рук. Свободный мир должен поддержать Илона», — заявил он.