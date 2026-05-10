Европа переполошилась из-за парада Победы в Москве: Фицо ждут проверки

Напомним, во время визита в Москву Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Переговоры прошли в Зале ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца. Стороны обсудили сотрудничество и международную повестку. Отдельно затронули возобновление работы Российско-словацкой межправительственной комиссии, заседания которой не проводились с 2021 года.