Европа переполошилась из-за парада Победы в Москве: Фицо ждут проверки

Euractiv: поездка Фицо в Москву вызвала недовольство среди лидеров Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на День Победы вызвал недовольство среди лидеров Евросоюза. Об этом пишет Euractiv.

По данным портала, Брюссель уже пообещал «устроить проблемы». Так, ЕС угрожает трудностями с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей PPA. Такой шаг может ударить по фермерам.

И все происходит из-за поездки самого Фицо. Поскольку тот пошел против позиции всей Европы.

«Этот визит проходит на фоне того, что его попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннего давления», — говорится в материале.

Напомним, во время визита в Москву Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Переговоры прошли в Зале ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца. Стороны обсудили сотрудничество и международную повестку. Отдельно затронули возобновление работы Российско-словацкой межправительственной комиссии, заседания которой не проводились с 2021 года.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
