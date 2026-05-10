Европа переполошилась из-за парада Победы в Москве: Фицо ждут проверки

По данным портала, Брюссель уже пообещал «устроить проблемы». Так, ЕС угрожает трудностями с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей PPA. Такой шаг может ударить по фермерам.
И все происходит из-за поездки самого Фицо. Поскольку тот пошел против позиции всей Европы.
«Этот визит проходит на фоне того, что его попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннего давления», — говорится в материале.
Напомним, во время визита в Москву Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Переговоры прошли в Зале ордена Святой Екатерины Большого Кремлевского дворца. Стороны обсудили сотрудничество и международную повестку. Отдельно затронули возобновление работы Российско-словацкой межправительственной комиссии, заседания которой не проводились с 2021 года.