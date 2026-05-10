Израиль выслал двух активистов пытавшейся прорвать блокаду Газы флотилии "Сумуд"

30 апреля портал Ynet сообщил, что израильская армия перехватила у берегов Крита два десятка судов из состава «Глобальной флотилии “Сумуд” и задержала 175 активистов, направлявшихся на прорыв блокады сектора Газа. После этого МИД Израиля заявил, что израильский корабль в координации с властями Греции высадит этих людей на греческом побережье. 1 мая более 170 активистов были доставлены на Крит.