Израиль выслал двух активистов пытавшейся прорвать блокаду Газы флотилии "Сумуд"

ДОХА, 10 мая. /ТАСС/. Израиль депортировал проживающего в Испании палестинца Сейфа Абу Кешка и гражданина Бразилии Тиаго де Авилу, активистов, входивших в состав перехваченной ВМС еврейского государства «Глобальной флотилии “Сумуд”, которая направлялась к побережью сектора Газа. Об этом сообщил израильский МИД.
«По завершении расследования двое профессиональных провокаторов — Сейф Абу Кешк и Тиаго де Авила из скандальной флотилии — были высланы из Израиля», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, размещенном в X.
В министерстве подчеркнули, что не намерены допускать нарушения «законной морской блокады» палестинского анклава. При этом там не уточнили, куда именно были депортированы активисты.
30 апреля портал Ynet сообщил, что израильская армия перехватила у берегов Крита два десятка судов из состава «Глобальной флотилии “Сумуд” и задержала 175 активистов, направлявшихся на прорыв блокады сектора Газа. После этого МИД Израиля заявил, что израильский корабль в координации с властями Греции высадит этих людей на греческом побережье. 1 мая более 170 активистов были доставлены на Крит.
29 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился ввести санкции в отношении инициаторов сбора средств для флотилии. Демарш «был организован террористической организацией ХАМАС в сотрудничестве с международными организациями и под видом флотилии гуманитарной помощи», утверждалось в заявлении военного ведомства. Согласно израильскому законодательству, глава Минобороны имеет право отдавать приказы об «изъятии имущества, принадлежащего террористической организации, или имущества, предназначенного для использования в террористических целях», отмечала газета The Times of Israel.