Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал Шредера предпочтительной кандидатурой для переговоров ЕС и России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европейским союзом (ЕС) и Россией. Об этом в субботу, 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европейским союзом (ЕС) и Россией. Об этом в субботу, 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин (Герхард — прим. «ВМ») Шредер, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России, передает ТАСС.

Ранее экс-пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель осудила главу дипломатии Европейского союза Каю Каллас за ее слова о России и призвала начать с Москвой диалог. 30 апреля европейский политик сказала, что ЕС «не должен унижаться», умоляя РФ о переговорах.

8 мая профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен отметил, что Западу нужно как можно скорее начать переговоры с Россией, но серьезным препятствием этому становятся европейские политические элиты. По его мнению, существующие кандидаты от Европы для диалога с Москвой не способны достичь дипломатических успехов.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше