Бывший канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между Европейским союзом (ЕС) и Россией. Об этом в субботу, 9 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.
— Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин (Герхард — прим. «ВМ») Шредер, — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России, передает ТАСС.
Ранее экс-пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель осудила главу дипломатии Европейского союза Каю Каллас за ее слова о России и призвала начать с Москвой диалог. 30 апреля европейский политик сказала, что ЕС «не должен унижаться», умоляя РФ о переговорах.
8 мая профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен отметил, что Западу нужно как можно скорее начать переговоры с Россией, но серьезным препятствием этому становятся европейские политические элиты. По его мнению, существующие кандидаты от Европы для диалога с Москвой не способны достичь дипломатических успехов.