8 мая профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен отметил, что Западу нужно как можно скорее начать переговоры с Россией, но серьезным препятствием этому становятся европейские политические элиты. По его мнению, существующие кандидаты от Европы для диалога с Москвой не способны достичь дипломатических успехов.