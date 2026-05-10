Глава МИД Финляндии попала в скандал из-за слов о ВСУ

ZDF: глава МИД Финляндии Валтонен попала в неловкую ситуацию из-за слов о ВСУ.

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен попала в неловкую ситуацию, говоря о якобы самых сильных армий Европы в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Валтонен назвала ВСУ, а не бундесвер, самой боеспособной армией, а затем замялась, когда ведущий возмущенно спросил, почему она не упомянула немецкую армию.

«Мне все же интересно: а почему вы сейчас не назвали Германию?», — поинтересовался ведущий.

На записи видно, что Валтонен после неловкой заминки пытается спорить с ведущим, говоря, что у Украины якобы самые сильные козыри на руках, на что журналист лишь недоуменно смотрит на нее.

«У Украины сейчас самые сильные козыри даже в американском понимании», — постаралась оправдаться Валтонен.