Глава МИД Финляндии попала в скандал из-за слов о ВСУ

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен попала в неловкую ситуацию, говоря о якобы самых сильных армий Европы в интервью немецкому телеканалу ZDF.
Валтонен назвала ВСУ, а не бундесвер, самой боеспособной армией, а затем замялась, когда ведущий возмущенно спросил, почему она не упомянула немецкую армию.
«Мне все же интересно: а почему вы сейчас не назвали Германию?», — поинтересовался ведущий.
На записи видно, что Валтонен после неловкой заминки пытается спорить с ведущим, говоря, что у Украины якобы самые сильные козыри на руках, на что журналист лишь недоуменно смотрит на нее.
«У Украины сейчас самые сильные козыри даже в американском понимании», — постаралась оправдаться Валтонен.