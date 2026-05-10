«Известия»: украинские хакеры перешли к уничтожению данных россиян

Украинские хакеры изменили тактику кибератак на российские государственные структуры и компании, перейдя к полному стиранию информации.
Об этом сообщает газета «Известия».
Как следует из публикации, в последнее время значительно участились случаи применения злоумышленниками специальных вирусов-шифровальщиков и вайперов.
Эксперты пояснили, что киберпреступники перешли к тактике «выжженной земли», которая направлена на максимальную потерю баз данных у пользователей.
По их словам, текущие атаки против России приобрели более системный, изощрённый и разрушительный характер.
В Роскомнадзоре заявили, что в апреле специалисты отразили 1246 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления и операторов связи.