Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Известия»: украинские хакеры перешли к уничтожению данных россиян

Украинские хакеры изменили тактику кибератак на российские государственные структуры и компании, перейдя к полному стиранию информации.

Украинские хакеры изменили тактику кибератак на российские государственные структуры и компании, перейдя к полному стиранию информации.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как следует из публикации, в последнее время значительно участились случаи применения злоумышленниками специальных вирусов-шифровальщиков и вайперов.

Эксперты пояснили, что киберпреступники перешли к тактике «выжженной земли», которая направлена на максимальную потерю баз данных у пользователей.

По их словам, текущие атаки против России приобрели более системный, изощрённый и разрушительный характер.

В Роскомнадзоре заявили, что в апреле специалисты отразили 1246 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления и операторов связи.