Боевики атаковали полицейский пост в Пакистане, погибли 12 человек

На северо-западе Пакистана боевики атаковали полицейский блокпост: погибли по меньшей мере 12 человек. Как сообщает AFP со ссылкой на местную полицию, нападение произошло в городе Банну, в провинции Хайбер-Пахтунхва, которая находится вблизи границы с Афганистаном.

Нападение началось с того, что террорист-смертник протаранил пост на заминированном автомобиле. После взрыва на территорию ворвалась группа боевиков, которые открыли шквальный огонь. По данным источников агентства, нападавшие использовали не только тяжелое вооружение, но и БПЛА.

После столкновения боевики отступили, захватив с собой оружие и нескольких сотрудников полиции. Сейчас официально пропавшим без вести числится один человек.

Регион Хайбер-Пахтунхва в последнее время захлестнула волна террористической активности, пишет AFP. Исламабад обвиняет Кабул в поддержке экстремистов, однако руководство «Талибана» эти обвинения отвергает.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
