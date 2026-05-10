Боевики атаковали полицейский пост в Пакистане, погибли 12 человек

На северо-западе Пакистана боевики атаковали полицейский блокпост: погибли по меньшей мере 12 человек. Как сообщает AFP со ссылкой на местную полицию, нападение произошло в городе Банну, в провинции Хайбер-Пахтунхва, которая находится вблизи границы с Афганистаном.
Нападение началось с того, что террорист-смертник протаранил пост на заминированном автомобиле. После взрыва на территорию ворвалась группа боевиков, которые открыли шквальный огонь. По данным источников агентства, нападавшие использовали не только тяжелое вооружение, но и БПЛА.
После столкновения боевики отступили, захватив с собой оружие и нескольких сотрудников полиции. Сейчас официально пропавшим без вести числится один человек.